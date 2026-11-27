Як повідомляло Інше ТВ, Петиція до Кабміну про звільнення міністра ветеранів Кіма набрала 25 тис. голосів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів особисту розмову з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом після його інтерв’ю про ветеранів.

Про це Корецький повідомив у Верховній Раді, передає hromadske.

За його словами, петицію із закликом звільнити посадовця наразі опрацьовує Міністерство юстиції, а реакція уряду буде публічною.

«У нас була особиста розмова, ми про це говорили, зробили висновки з помилок. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, — робити швидкі висновки, виправляти ці помилки й рухатися далі. Петицію, згідно із чинним законодавством, ми розглянемо належним чином», — заявив Корецький.