Уряд схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2027 рік, в якому враховано висновки Верховної Ради та рекомендації Міжнародного валютного фонду.

«Це бюджет, який відповідає реаліям повномасштабної війни та ключовим потребам держави на наступний рік», – наголосив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький ввечері 27 листопада, передає Інше ТВ.

«По-перше, ми додатково передбачили +20,4 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців.

Наступного року тільки в бюджеті України на безпеку й оборону спрямовано майже 5 трлн грн. Це рекордна сума за весь час війни — 43% ВВП нашої країни.

Частина цих видатків у Державному бюджеті покривається коштами Ukraine support loan від ЄС. Але повна очікувана вартість війни суттєво перевищує суму, закладену в бюджеті. Ми працюємо з партнерами і розраховуємо на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу.

По-друге, закладаємо кошти на створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків. Україна робить свій внесок 31 млрд гривень, або 600 млн євро. Розраховуємо, що базуючись на проведених перемовинах, усі наші партнери зроблять додаткові внески і ми досягнемо суми 3 млрд євро.

По-третє, майже на 7 млрд гривень збільшуємо державні інвестиції, зокрема в освіту, науку, культуру та спорт. Більше коштів передбачили й на підтримку ветеранів, укриття, а також наукові та медичні проєкти.

Також зросте ресурс місцевих бюджетів — на 18,5 млрд грн порівняно з першим читанням. Загальна сума становитиме понад 1 трлн грн.

Попереду ще багато спільної роботи з народними депутатами та міжнародними партнерами, щоб бюджет був повністю профінансований і ми отримали пряму позабюджетну матеріальну та військову допомогу. Це все ресурси для оборони, стійкості та підтримки людей.

У разі надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, як-то USL, Ukraine Facility, пряма допомога МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтверджена військова допомога на саміті НАТО в Анкарі, у нас залишається 70 млрд євро непокритих потреб.

З них 30 млрд євро — для покриття прямого бюджетного дефіциту і 40 млрд — для потреб Сил оборони. Ці цифри однаково розуміють всі наші партнери.

Президент досяг попередніх домовленостей про фінансування левової частки цих непокритих видатків. Далі всі органи державної влади працюватимуть, щоб домовленості були реалізовані повною мірою», – зазначив очільник Уряду.

Як повідомляло Інше ТВ у вересні, В держбюджет-2027 планується закласти близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів – Корецький