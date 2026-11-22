Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом ініціювати питання щодо звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України за чотири доби набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 18 листопада і станом на 22 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, пише Iнтерфакс.

“Міністерство у справах ветеранів – це інституція, яка повинна захищати інтереси людей, які стали на захист України, пройшли війну, отримали поранення, пережили полон та втратили побратимів. Керівництво таким відомством вимагає особливого розуміння потреб ветеранської спільноти, відповідальності та здатності вирішувати системні проблеми. Вважаю, що діяльність Віталія Кіма на посаді міністра викликає серйозні питання”, – йдеться у петиції ветеран російсько-української війни, захисник Маріуполя Микити Татьянко.

На його думку, серед підстав для звільнення: неприпустимі висловлювання щодо ветеранів, невирішені системні проблеми ветеранської політики, призупинення програми “Ветеранський спорт” та інші.

У зв’язку з цим, він просить: ініціювати перед Верховною Радою питання щодо звільнення Кіма з посади міністра; провести оцінку результатів діяльності Мінветеранів за період керівництва Кіма; забезпечити прозоре залучення представників ветеранської спільноти до формування державної ветеранської політики та визначення кандидатури нового керівника відомства.

Декілька днів тому Віталій Кім дав інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності.

“Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів”, – заявив він.

Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв’язку з цим, фракція “Європейська солідарність” у Верховній Раді зареєструвала постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів (№16235).

Крім того, Рада ветеранів війни за незалежність України заявила, що вважає неприйнятними окремі висловлювання міністра, та закликала до публічних вибачень перед ветеранами і пояснення його позиції.

В свою чергу, Кім після критики його висловлювань заявив, що відкритий до пропозицій і зауважень, але не буле замовчувати проблеми у ввіреній йому сфері. Згодом він перепросив за свої висловлювання щодо загроз післявоєнної адаптації ветеранів, але зазначив, що таким чином хотів привернути увагу до важливої теми.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кімаміністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло “Ветеран, а не Кім”, маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що “ставить для себе рік”, щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об’єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що “в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує”.