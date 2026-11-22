Словаччина не братиме участі в новому кредиті Європейського Союзу для України обсягом 45 млрд євро. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що така допомога, на його думку, лише продовжує страждання українців. Про це він сказав у відеозверненні, пише Кореспондент.

Фіцо наголосив, що Словаччина не долучалася і до попереднього кредиту Україні на 90 млрд євро та не збирається змінювати свою позицію. Він також звинуватив Євросоюз у політичному тиску на Братиславу, пов’язавши це з питанням затвердження бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки.

Словацький прем’єр стверджує, що нова допомога фактично буде не позикою, а подарунком, оскільки Україна нібито не зможе повернути ці кошти. Водночас він заявив, що Словаччина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Фіцо планує обговорити питання кредитування України в понеділок, під час зустрічі в Братиславі з прем’єрами країн Вишеградської четвірки та канцлером Австрії.

Зауважимо, раніше Чехія, Словаччина та Угорщина домоглися звільнення від сплати відсотків за кредитом ЄС для України на 90 млрд євро. За наявною інформацією, ці три країни, а також Болгарія заявили, що не братимуть участі в подальшому фінансуванні Києва.