Російський Чорноморський флот втратив ракетний корвет «Меркурій» класу «Стерегущий» – внаслідок удару безпілотників корабель, який знаходився у лівійському порту Бенгазі, повністю знищено, після чого він затонув у порту.

Корвет залучався до охорони російських морських перевезень, зокрема супроводжував транспортні судна з військовими вантажами до Лівії та інших країн Африки, де РФ забезпечує діяльність свого Африканського корпусу.

Фактично йдеться про втрату одного з елементів російської системи морського прикриття військової логістики в Середземному морі. Тепер охороняти ці маршрути доведеться без нього.

Варто коротко нагадати, що основне озброєння ракетних корветів проекту 20380 “Стерегущий” – це вісім протикорабельних крилатих ракет Х-35, пише Defence Express.

Кораблі такого проекту також озброєні однією 100-мм артустановкою та двома артустановками АК-630, двома 4-трубними торпедними апаратами калібру 324 мм та 12 пусковими установками ЗРК малої дальності “Редут”, і може нести один протичовновий Ка-27. Довжина корпусу складає 104 метри при повному водозаміщенні 2200 тонн.

Російський ракетний корвет “Меркурий” падає в порту Бенгазі після вибуху, 22 листопада 2026 року, джерело – ресурс “Стратегічна авіація”

Версія про те, що російський корабель “Меркурий” в Лівії підірвали саме БПЛА або морські дрони ЗСУ, виглядає для нас компліментарною. Хоча би із самого факту, що Сили оборони України “дістали” ще один із кораблів ЧФ РФ взагалі у Середземному морі.

Але при цьому не варто відкидати й версію, яку заявляє Clash Report про те, що до цієї атаки також міг в теорії бути причетним і Єгипет.