Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто викликав українського військового аташе після того, як українські війська атакували російський корвет «Меркурій» біля берегів Лівії.

Про це пишуть La Republicca та ANSA з посиланням на власні джерела, передає Громадське.

За словами співрозмовників журналістів, 25 листопада «вкрай роздратований» Крозетто викликав українського аташе, який прибув разом із послом України в Італії Ігорем Брусилом. Італійський міністр вимагає в них пояснень української атаки на російський корабель у Лівії.

Італія має низку економічних та геополітичних інтересів у Лівії. Серед них енергетика, адже через лівійський газопровід лівійський газ надходить безпосередньо до Італії, контроль маршрутів міграції з Африки та стратегічна безпека в Середземномор’ї.

Адже Лівія — ключова країна для національних інтересів Італії. Крім того, в Лівії перебуває 200 італійських військовослужбовців, які беруть участь у місії Miasit з надання допомоги та підтримки лівійським силам безпеки.

Днями Генеральне командування Лівійської національної армії заявило, що внаслідок української атаки загинули двоє військовослужбовців, які належали до штабу військово-морських сил. Вони зазнали поранень під час атаки на порт Бенгазі.

Лівійське командування заявило, що відповість на це «у належному місці, у належний час і належними засобами», цитувало Reuters.