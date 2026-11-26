Одеська група компаній “Блумі”, яка випускає паперову продукцію під брендом “Сніжна Панда”, припиняє виробництво в Україні. Причина – п’ята російська атака на підприємство, після якої виробниче обладнання не підлягає відновленню.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Атака, яку в компанії назвали “п’ятою та останньою”, сталася напередодні. Цього разу ніхто з людей не постраждав, однак виробничі приміщення та обладнання знищено.

“З огляду на ці обставини, група компаній “БЛУМІ” припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання”, – йдеться в заяві.

Рішення стосується всіх брендів компанії – “Сніжна Панда”, “Ніжний дотик”, “Zoo Zoo”, “Helper” та “Helper Professional”.

“Блумі” випускає серветки, рушники та туалетний папір з привозного целюлозного паперу-основи і працює на ринку з 2012 року. Власниками компанії в рівних частках є четверо одеських підприємців.

Уперше підприємство в Одеській області зазнало масштабних руйнувань 1 липня 2026 року. Після цього було ще 4 атаки.