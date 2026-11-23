Про це президент Зеленський повідомив сьогодні вранці.

-Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті.





Усе відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет «Меркурій», і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат – уражено.



Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю. Слава Україні!