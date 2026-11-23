Пермський нафтопереробний завод («ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») — одне з найбільших нафтопереробних і газопереробних підприємств у Росії, розташоване в місті Перм приблизно за 1460 км на північний схід від Москви.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи в районі міста Новошахтинськ лунали протягом кількох годин.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти.