У горах на півночі Румунії загинув українець, який разом із двома іншими заблукав після незаконного перетину кордону. Двох чоловіків вдалося знайти та врятувати, Про це у неділю, 22 листопада повідомило видання Digi24 із посиланням на румунську прикордонну поліцію, пише Кореспондент.

Зазначається, що до оперативного центру прикордонної поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що троє українців заблукали в гірській місцевості поблизу державного кордону після його незаконного перетину. За її словами, один із чоловіків “пересувався з труднощами”.

На пошуки вирушили двоє прикордонників на службовому автомобілі, а також троє рятувальників гірської служби на двох машинах.

Двох українців знайшли біля населеного пункту Репедя, неподалік державного кордону. Невдовзі виявили й третього чоловіка, однак він уже не подавав ознак життя.

Пошуково-рятувальна операція проходила у складних умовах – у важкодоступній гірській місцевості, вкритій товстим шаром снігу. Обставини інциденту з’ясовують співробітники поліції повіту Марамуреш.

Влада України наразі інцидент публічно не коментувала.