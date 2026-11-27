В ніч на 27 листопада в Тульській області пролунали вибухи. Сили оборони України, у взаємодії з повстанським рухом на території рф «Черная Искра», уразили «Єфремовський завод синтетичного каучуку» — підприємство, задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер».

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Синтетичний каучук — основа твердого ракетного палива. Він зв’язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети. Без нього «Іскандер» лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія рф б’є по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. Тож кожен удар по Єфремову — це менше балістики, яка може полетіти на Україну. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Підтверджено і результати ураження 23 листопада Новошахтинського НПЗ у Ростовській області — заводу, здатного переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Там знищено 20 горизонтальних резервуарів і пошкоджено ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних, а також ділянку трубопроводу.



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