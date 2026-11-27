Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячено ситуації в Києві – доповідали військові та розвідка, урядовці, мер столиці.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Перше: розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари. Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті.



Друге: урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту.



Третє: мер міста та урядовці доповідали по захисту визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві, а також будівництву альтернатив. Важливо максимально прискорити всю цю роботу, і я вдячний кожному й кожній, хто долучився», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, за інформацією Президента, була детальна розмова з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ щодо українських далекобійних відповідей на російський терор.

«Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів.

Окремо обговорили зі спецслужбами та МЗС додаткові заходи для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України», – зауважив очільник української держави.

Як повідомляло Інше ТВ, Київ переходить на новий режим освітлення