У Києві з 16 листопада запроваджують новий режим роботи зовнішнього освітлення. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА), пише Кореспондент.

Яскравість вуличних ліхтарів регулюватимуть залежно від часу доби, а під час комендантської години обмеження стануть суттєвішими. У вечірні години до початку комендантської години та вранці після її завершення світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності. У парках і скверах у цей час вмикатимуть лише половину ліхтарів.

Уночі освітлення скоротять ще більше. Світильники з можливістю регулювання яскравості працюватимуть на 20%, а там, де такої функції немає, залишатиметься ввімкненою половина ліхтарів. Освітлення парків і скверів на час комендантської години повністю вимикатимуть.

Окремі зміни торкнуться архітектурно-декоративного підсвічування столиці. Його вимкнуть, залишивши лише підсвітку перил на Алеї художників, функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу та пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Водночас для восьми вулиць і проспектів передбачили виняток. Там ліхтарі працюватимуть на повну потужність, а з опівночі до 6:00 яскравість зменшуватимуть до 50%. До переліку увійшли бульвар Вацлава Гавела, вулиці Виборзька, Миколи Закревського, Космонавта Поповича, Райдужна, Ревуцького, Академіка Янгеля та Лісовий проспект.

У КМДА пояснили, що коригування режиму має допомогти “раціонально використовувати електроенергію” з урахуванням потреб міста та безпекових умов.