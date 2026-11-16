Після дворічної перерви миколаївська шаблістка Ольга Харлан – чемпіонка і призерка Олімпійських ігор (має 6 медалей різних Олімпіад), шестикратна чемпіонка світу, восьмикратна чемпіонка Європи – повертається у великий спорт.

Про це вона повідомила 16 листопада у соціальних мережах, передає Інше ТВ.

«Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях.

Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: «I’ll be back!» Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.

І ось цей момент настав…

Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі.

Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало?

See you in Orléans, France!» – написала Ольга Харлан.

Від Інше ТВ. У французькому Орлеані впродовж 3-5 грудня відбудеться етап Гран-прі з фехтування на шаблях.

Як повідомляло Інше ТВ, 14 червня 2026 року Уславлена миколаївська шаблістка Ольга Харлан вперше стала мамою – як назвали малечу (ФОТО)