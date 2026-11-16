Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що його країна також має бути залучена до переговорів про завершення війни між Україною та Росією, пише ЛБ.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ Альбарес заявив, що Іспанія також має бути долучена до цих переговорів, адже йдеться про спільну європейську безпеку.

“Нічого не буде вирішено щодо європейської безпеки і нічого щодо Європи та України без участі Іспанії за столом переговорів”, – сказав міністр.

Водночас Альбарес розкритикував рішення про включення до складу переговорної групи інших учасників, йдеться про Німеччину, Італію, Велику Британію, Польщу, Францію та представників європейських інституцій. За його словами, в такому разі до групи мала б увійти очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

Він заявив, що у цій групі “занадто багато учасників, може виникнути какофонія”.