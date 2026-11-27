26 листопада 2026 року свій сторічний ювілей відзначила жителька Миколаєва Олександра Степанівна Петровська.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Олександра Степанівна – ветеранка Другої світової війни, учасниця бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи та ветеранка праці.

У квітні 1944 року 17-річною дівчиною вона пішла медичною сестрою до медико-санітарного батальйону. Рятувала поранених під час вигнання нацистських окупантів із Миколаєва, Одеси та заходу України. Після перемоги повернулася до рідного Миколаєва, де працювала й живе нині.

Цього дня з квітами, подарунками та щирими вітаннями до ювілярки завітали працівники адміністрації Заводського району.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні На одну 100-річну жительку Миколаєва стало більше – ювілей відзначила Євгенія Лашко (ФОТО)