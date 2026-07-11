9 липня жителька Миколаєва Євгенія Петрівна Лашко переступила неймовірний життєвий рубіж — їй виповнилося 100 років.

Привітати ювілярку з днем народження завітали представники міської влади. Вони вручили Євгенії Петрівні подячного листа від мера міста, квіти та святкові подарунки, висловили слова глибокої шани та вдячності іменинниці за її багаторічну працю і життєву мудрість, повідомляє міський терцентр «Центральний».

Під час зустрічі присутні поспілкувалися не лише з ювіляркою, але й з її родиною та близькими. Вони створюють для неї атмосферу затишку та підтримки, що є важливим фактором довголіття іменинниці.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці травня жителька Миколаївської громади відзначила 100-річний ювілей.