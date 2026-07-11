Президентка Молдови Майя Санду висунула кандидатуру 44-річного фінансиста Василе Тофана на посаду прем’єр-міністра країни, про що Санду повідомила на прес-конференції в суботу.

Про це пише Reuters, передає Інше ТВ.

Тофан підтримував Санду на президентських виборах 2024 року, а її партію PAS — на парламентських виборах 2025 року. Він є старшим партнером інвестиційної компанії Horizon Capital.

Попередній прем’єр-міністр Александру Мунтяну на початку цього місяця заявив, що йде у відставку. У несподіваній заяві він зазначив, що більше не може виконувати свої обов’язки відповідно до своїх переконань, але не надав додаткових подробиць.

Тоді Санду подякувала Мунтяну за його службу та за започаткування «складних, але необхідних реформ».

У суботу Тофан заявив, що має три основні цілі: відновлення довіри громадськості, повернення оптимізму молдовському бізнесу та забезпечення вступу Молдови до Європейського Союзу.

«Метою мого уряду є підписання угоди про вступ Молдови до ЄС до кінця 2028 року», — заявив він на прес-конференції.

Як повідомляло Інше ТВ, виконувач обов’язків віцепрем’єр-міністра та міністра економічного розвитку і цифровізації Еуджен Осмокеску тимчасово очолив уряд Молдови після відставки Александру Мунтяну.