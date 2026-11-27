У третьому кварталі (липень-вересень) 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд грн. Про це повідомила Державна служба статистики України, пише УНН.

Для порівняння: у другому кварталі 2026 року сума оплат була більшою і становила 67,1 млрд грн.

Водночас, попри мільярдні платежі, заборгованість населення перед комунальними підприємствами залишається високою. Станом на кінець третього кварталу борг за основними видами послуг становив:

за постачання теплової енергії та гарячої води – 31,4 млрд грн;

за постачання та розподіл природного газу – 27,6 млрд грн;

за електроенергію – 16,6 млрд грн.

Загалом за цими трьома напрямами українці заборгували понад 75,6 млрд грн. Порівнюючи ці показники з кінцем другого кварталу, сума заборгованості зменшилась на 4,6 млрд грн.