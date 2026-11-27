Результати далекобійності Сил оборони України цього тижня у 9 регіонах росії, а також Башкортостані й Татарстані, в акваторії Чорного моря показав Президент України Володимир Зеленський.

«Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні.



За один цей тиждень маємо результати у Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському, Тульському регіонах, також Башкортостані й Татарстані, в акваторії Чорного моря. Російські нафтові обʼєкти, підприємства, задіяні у виробництві вибухівки, та інші об’єкти, які працюють на війну, військові аеродроми та літаки – всього цього наша далекобійність досягла.



Дякую всім складовим Сил оборони та безпеки України, які запроваджують проти агресора наші кінетичні санкції.



Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир. Дякую всім, хто з Україною!» – йдеться в доповіді Президента до відео.

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