Плануєте запустити власну справу або готові масштабувати вже наявний бізнес? Відкрито реєстрацію на четвертий сезон національного жіночого акселератора «Відважна 4. Системний розвиток бізнесу». На учасниць чекають 9 практичних модулів, менторська підтримка та можливість залучити фінансування на розвиток проєкту.

За три сезони Відважна об’єднала понад 12 000 жінок і спрямувала 12,5 млн грн на розвиток їхніх проєктів. Перший сезон був присвячений започаткуванню власної справи, другий — масштабуванню та диджиталізації бізнесу, третій — цифровій трансформації. У четвертому сезоні переходимо на новий рівень — до системного розвитку бізнесу.

«Українські підприємиці сьогодні не лише розвивають власні компанії, а й створюють робочі місця, впроваджують інновації та зміцнюють економіку країни. Наше завдання — забезпечити їм доступ до знань, сучасних цифрових інструментів і можливостей для зростання. Адже цифровізація бізнесу — це вже не питання майбутнього, а необхідна умова його конкурентоспроможності та стійкості. Саме тому в четвертому сезоні Відважної ми приділяємо особливу увагу практичному застосуванню технологій, автоматизації процесів і розвитку управлінських компетенцій. Важливо, щоб кожна учасниця могла перетворити здобуті знання на конкретні рішення для власної справи», —зазначила перший заступник Міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

Хто може взяти участь

Програма об’єднає жінок на різних етапах підприємницького шляху у двох категоріях:

Початківиця — для тих, хто має бізнес-ідею, але ще не зареєстрував власну справу.

— для тих, хто має бізнес-ідею, але ще не зареєстрував власну справу. Дійсна підприємиця — для власниць зареєстрованого в Україні бізнесу, які хочуть налагодити процеси, підвищити ефективність і вийти на масштабування.

Також в акселераторі діє окремий напрям Соціальний бізнес — для учасниць обох категорій, бізнес або бізнес-ідея яких має соціальну місію. Подати заявку на перехід до нього можна буде на старті навчання після відбору до Поглибленого лекторію.

Як проходитиме навчання

Навчання відбуватиметься у двох форматах:

Національний лекторій — доступний для всіх зареєстрованих. Це онлайн-лекції та Q&A-сесії з експертами, але без практичних завдань, менторства й участі в конкурсі на фінансування.

— доступний для всіх зареєстрованих. Це онлайн-лекції та Q&A-сесії з експертами, але без практичних завдань, менторства й участі в конкурсі на фінансування. Поглиблений лекторій — інтенсивна практика для 500 учасниць, яких оберуть на конкурсній основі. Формат передбачає роботу над власним бізнесом або ідеєю, супровід менторів, впровадження рішень і шанс позмагатися за фінансову підтримку. Навчатися можна в офлайн-буткемпах на базі 10 центрів Дія.Бізнес або долучитися до віртуального буткемпу.

«Попри всі виклики війни, українські підприємиці продовжують розвивати свої бізнеси, поєднуючи вирішення щоденних питань зі стратегічним плануванням. На етапі запуску важливо оцінити попит на майбутній продукт чи послугу, а для бізнесу, що вже працює, — визначити пріоритети та можливості для масштабування. У Visa ми бачимо, як онлайн-продажі та цифрові платежі допомагають навіть найменшим підприємствам залучати нових клієнтів. Саме тому в межах глобальної ініціативи She’s Next ми вчетверте підтримуємо акселератор Відважна, щоб більше українок мали доступ до практичних знань та інструментів для розвитку бізнесу й реалізації своїх підприємницьких амбіцій. Ми раді, що цього року до підтримки акселератора долучився ПриватБанк. Об’єднавши зусилля, ми прагнемо створити ще більше можливостей для розвитку жіночого підприємництва в Україні», — зазначила віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

Про що освітня програма

Дев’ять модулів охоплюють усі ключові компоненти сучасного бізнесу: від стратегічної діагностики, цільової аудиторії, маркетингу й продажів до CRM, e-commerce, цифрових платежів, автоматизації, фінансів, кібербезпеки та масштабування.

Окремий фокус — на штучному інтелекті як практичному інструменті для аналітики, маркетингу, продажів та оптимізації щоденних процесів.

Бонусом стане додаткова лекція про грантове фінансування та державну програму «Власна справа» — експерти розкажуть, де шукати кошти, як підготувати сильний бізнес-план і без помилок подати заявку.

Фінансова підтримка: 5,2 млн грн для 14 переможниць

Позмагатися за фінансування зможуть учасниці Поглибленого лекторію, які виконають умови навчання та успішно пройдуть проміжний пітчинг. На Grand Pitch Day журі визначить переможниць програми.

Фонд програми розподілять так:

1 000 000 грн — головна відзнака в категорії «Дійсна підприємиця»;

— головна відзнака в категорії «Дійсна підприємиця»; 550 000 грн — головна відзнака в категорії «Початківиця»;

— головна відзнака в категорії «Початківиця»; 550 000 грн — головна відзнака в напрямі «Соціальний бізнес»;

— головна відзнака в напрямі «Соціальний бізнес»; по 350 000 грн — для 6 власниць бізнесу;

— для 6 власниць бізнесу; по 200 000 грн — для 5 початківиць.

«Сьогодні жіноче підприємництво — один із ключових рушіїв української економіки: майже 60% нових бізнесів в країні відкривають саме жінки. Для нас як головного банку для малого й середнього бізнесу підтримка таких ініціатив — важлива інвестиція в економічну стабільність та розвиток країни. Тому участь ПриватБанку у «Відважній 4» сконцентрована на двох складових: разом із Visa ми формуємо грантовий фонд, щоб дати фінансовий поштовх проєктам, які мають потенціал до масштабування, та поділимося практичною інформацією з учасницями щодо можливостей для їх бізнесів. Наші фахівці поділяться знаннями щодо фінансового планування, цифровізації розрахунків і підготовки ФОП до масштабування, а також покажуть, як застосовувати рішення на базі штучного інтелекту для щоденної ефективності та зростання. Наша мета — щоб підприємиці вийшли з акселератора з технологічною перевагою та чітким розумінням, як перетворити ідею чи невелику справу на справді прибутковий бізнес», — зазначив член правління з питань корпоративного та малого й середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Як подати заявку

Заповніть реєстраційну форму на офіційному сайті програми: vidvazhna4.com.ua

Якщо плануєте потрапити до Поглибленого лекторію — додатково авторизуйтеся на порталі Дія.Бізнес, пройдіть онлайн-опитувальник «Компас цифрової зрілості» та прикріпіть отриману персональну дорожню карту до заявки.

Дедлайн подання заявок — 28 грудня 2026 року.

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