Гарі Каспаров, один з лідерів російської опозиції, віцепрезидент World Liberty Congress, колишній чемпіон світу з шахів зробив таку заяву на Всесвітньому форумі з безпеки у Галіфаксі, повідомляє zn.ua.

«путінські диверсії відбуваються постійно. путін уже багато разів порушував повітряний простір НАТО.



Україна постійно зазнає атак. Одному Богу відомо, скільки ще країна зможе витримувати цей шквал російських балістичних ракет, які летять вдень і вночі.



Сьогодні НАТО не існує. Тому що з Трампом в Овальному кабінеті це не НАТО.

Це просто чотири літери — N-A-T-O. Це не діятиме.



Тож у путина простий план. Йому потрібно лише, щоб хоча б в одній великій європейській країні до влади прийшов прихильний до нього уряд. Назвати цю країну? Вибори у Франції у квітні.

І хто зараз лідирує? Двоє основних кандидати — ультраправа Ле Пен і ультралівий Меланшон. Вони не погоджуються практично ні з чим, окрім одного: обидва кажуть, що фінансову допомогу Україні треба припинити.



Ось у чому план. І путін активно просуває цей план, а Європа досі не готова заявити: ми перебуваємо у стані війни.



Відтоді, як владімір путін виголосив свою сумнозвісну промову 25 квітня 2005 року перед спільним засіданням російського парламенту й сенату, заявивши, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття…З тих пір він дуже послідовно намагався відновити повний російський контроль над Східною Європою.

Це не я кажу — вони самі це говорять. Це було в ультиматумі у грудні 2021 року, і тепер путін повторив свої вимоги. росія досі вимагає, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

Це частина так званого російського мирного плану, нової архітектури.



України на картах путина не існує. Він сам це говорить. Це говорить російська пропаганда.

І вони дійсно вважають, що цього можна досягти, бо, коли дивишся на засідання Європейського Союзу, виникає якийсь когнітивний дисонанс.



Як можна одночасно готуватися до війни і при цьому оплакувати втрачені економічні вигоди?

Чому ми втратили економічні переваги, якімали завдяки співпраці із росією? Ось у цьому проблема.



Європа досі не готова сказати: ми перебуваємо у стані війни з путіним, тому що путін атакує нас.



Неможливо виграти війну, якщо не визнати, що ти перебуваєш у стані війни. Назвіть мені хоча б одного політика в Європі, який міг би без запинки сказати: «Україна повинна перемогти, росія повинна програти». Я такого не чув. Можливо, я щось пропустив.



Бо, здається, все цілком очевидно: європейські лідери постійно намагаються домовитися про вихід із війни шляхом перемовин. Наприклад, як президент Фінляндії чи прем’єр-міністр Норвегії. Вони досі мріють домовитись з путіним. Еге ж!



Ми знаємо, що путін завжди бреше про те, що він уже зробив, але він дуже послідовний, коли говорить про те, чого збирається досягти. І його мета не змінилася. Це його спадщина.

Він не може завершити війну без вирішальної перемоги, бо тоді його режим зазнає краху.



Мені здається у назві цієї дискусії було слово «умиротворення». Але, як на мене, ми вже давно пройшли цей момент.

Політика умиротворення наприкінці 1930-х років ґрунтувалася на наївній вірі, що мир можна купити. З путіним ми цю точку пройшли вже дуже давно.



Спадщина путина — це війна.



І ми просто маємо визнати: це схоже на шахову партію — де є лише чорне й біле.

Це нескінченна протистояння між силами тиранії та силами свободи.

Але, на відміну від шахів, тут не буває нічиєї. Або ми перемагаємо, або програємо.

Саме тому визначення перемоги має бути дуже простим.



Тому що наслідки війни в Україні відчують від Тайваню до Нікарагуа, від Зімбабве до білорусі.

І визначення перемоги просте: ніщо, окрім українського прапора, піднятого над Севастополем, не принесе миру Європі й не дасть нашій країні — моїй — шансу стати демократичною.



Ми маємо знищити імперський вірус, який живить агресію путина, і водночас надіслати сигнал Сі: ця війна не завершиться на умовах агресора, – сказав Каспаров.