У Люксембурзі на Різдво випустили поштові марки, які потрібно самостійно вишивати. У папері вже зроблені отвори для вишивки – сніжинки або оленя, – а до повного листа з 12 марок додаються голка та нитки.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Це перші у світі подібні марки. У комплект входять білі нитки, але їх можна замінити будь-якими іншими.

«Які кольори вибрати, які частини малюнка виділити, і наскільки докладно опрацювати візерунок – все це ви вирішуєте самі, тому навіть за готовою схемою у вас вийде щось по-справжньому індивідуальне», – йдеться на сайті державної пошти Люксембургу.

Марки зробили з паперу на тканинній основі, щоб вони витримували вишивку, а готові роботи можна використовувати для надсилання листів.

У державній пошті Люксембурга зазначають, що завдяки ручній роботі марка стає чимось більшим, ніж просто гарна картинка, і дарує заняття, яке допомагає сповільнитись і нікуди не поспішати.

Загалом пошта випустила 120 тисяч таких марок. Сніжинка коштує 1,30 євро, олень – 1,85 євро, причому до обох сум входить благодійна надбавка до поштового номіналу.

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