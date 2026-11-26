Військовослужбовець, ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич очолить 42-у окрему бригаду морської піхоти.

Про це Суспільному повідомили два джерела — у морській піхоті та Генштабі.

Богдан Кротевич з позивним «Тавр» — колишній начальник штабу бригади «Азов», який звільнився зі служби у лютому 2025 року. Він долучився до Азову у 2014 році. Брав участь в обороні Маріуполя, а у вересні 2022 року повернувся з полону.

42-га окрема бригада морської піхоти — це з’єднання Військово-морських сил Збройних Сил України у складі 30-го корпусу морської піхоти, створене у серпні 2026 року шляхом трансформації 144-ї окремої механізованої бригади, яку очолював полковник Володимир Руснак.

“Добре, що такі люди повертаються назад у стрій. Сподіваюсь, що після повернення друга “Тавра” до війська, в СОУ стане на один підрозділ більше, де мета і вершина досягнення командирів — це не наваритися і підняти своє командирське его, а почати нормально та ефективно воювати і керувати підрозділом, робити все для того, щоб він давай якомога кращі результати”, — відреагував на повідомлення старший лейтенант СОУ “Алекс”.

Нагадаємо, Кротевич вирізнявся серед інших і різкими заявами, на які інші не наважувалися. “Після того як військові публічно заговорили про неадекватне управління Сирського, ми не маємо права зупинятися”, – заявляв Кротевич.

“Погони не мають давати імунітет, а посада не має знімати відповідальності”, – казав ексначштабу “Азову” Кротевич про інтерв’ю Залужного