Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 26 листопада.

Учора вдень та вночі ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою опинилися енергетична інфраструктура та цивільні підприємства. Внаслідок чого

було знеструмлено 85 населених пунктів Миколаївського району. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

Унаслідок іншого удару у Шевченківській громаді пошкоджено складські будівлі фермерського господарства та промислового підприємства. Постраждалих немає.