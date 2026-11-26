Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 645 899 (+2 319) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 512 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 992 (+18)

Артилерійські системи: 52 825 (+24)

РСЗВ: 2 304 (+3)

Засоби ППО: 1 771 (+2)

Літаки: 456 (+4)

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 229 (+9)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 621 002 (+989)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 36

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 094 (+495)

Спеціальна техніка: 4 943 (+6)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.