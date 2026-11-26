Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 645 899 (+2 319) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 512 (+5)
Бойові броньовані машини: 25 992 (+18)
Артилерійські системи: 52 825 (+24)
РСЗВ: 2 304 (+3)
Засоби ППО: 1 771 (+2)
Літаки: 456 (+4)
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 229 (+9)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 621 002 (+989)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 36
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 180 094 (+495)
Спеціальна техніка: 4 943 (+6)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.