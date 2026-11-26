Лідери Фінляндії та Норвегії через посередника намагалися знизити напруженість у Балтійському морі та запобігти прямому військовому зіткненню НАТО з росією. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

За інформацією видання, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре залучили до переговорів російського олігарха, який мав прямий зв’язок із кремлем. Його ім’я журналісти не розкривають.

27 жовтня лідери двох країн провели телефонну розмову з путіним. Офіційно сторони обговорювали завершення війни в Україні, однак однією з ключових тем також стала безпека судноплавства на Балтиці.

Стубб запевнив очільника кремля, що НАТО не має наміру блокувати Балтійське море в мирний час.

За даними WSJ, у вересні москва передала НАТО письмове попередження про готовність завдати превентивних ядерних ударів для захисту своїх інтересів у Балтійському регіоні, навіть якщо російська територія не зазнає нападу.

Напруженість зросла на тлі спроб західних країн перехоплювати судна російського “тіньового флоту”. Балтійське море має стратегічне значення для москви, оскільки через нього росія транспортує понад 60% своєї нафти, яку експортує морським шляхом.