У польському місті Бидгощ група невідомих напала на двох молодих українців. Унаслідок побиття 15-річна дівчина зазнала перелому носа, пише Hromadske.

Поліція Бидгоща підтвердила, що отримала заяву щодо образи на ґрунті національної належності 15-річної громадянки України та її хлопця, який був разом із нею.

Як повідомила речниця міської комендатури поліції Лідія Ковальська, подія сталася 21 листопада, між 20:00 та 21:00 на території торговельного центру на вулиці Війська Польського.

Більше про інцидент у поліції поки що не розповідають. Водночас, за неофіційними даними Radio PiK, нападниками була група поляків. Усередині торгового центру до українських підлітків чіплялися, штовхали їх та словесно ображали, а після виходу з будівлі — побили. У 15-річної дівчини діагностували перелом носа.

Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту. Слідчі вже опитали свідків і вилучають записи з камер відеоспостереження торговельного центру.