Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 26 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 19:00;

1.2 – 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;

2.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;

2.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 20:30;

3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;

3.2 – 08:30 – 15:30; 19:00 – 20:30;

4.1 – 12:30 – 15:30; 19:00 – 22:30;

4.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;

5.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 19:00;

5.2 – 07:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;

6.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;

6.2 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 20:30.