Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 26 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 19:00;
1.2 – 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;
2.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
2.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 20:30;
3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
3.2 – 08:30 – 15:30; 19:00 – 20:30;
4.1 – 12:30 – 15:30; 19:00 – 22:30;
4.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;
5.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 19:00;
5.2 – 07:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;
6.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;
6.2 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 20:30.