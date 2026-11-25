Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила списки фільмів, допущених до розгляду в трьох категоріях, – «Міжнародний повнометражний фільм», «Повнометражний документальний фільм» та «Повнометражний анімаційний фільм».

Серед допущених фільмів є й українські, повідомляє Українська Кіноакадемія.

Документальний фільм «Сліди» (Traces), обраний Українським Оскарівським Комітетом для представлення України на 99-й премії «Оскар», увійшов до списків одразу у двох категоріях — «Міжнародний повнометражний фільм» та «Повнометражний документальний фільм».

До розгляду в документальній категорії також допущено фільм «Останнє повідомлення» (The Last Message), який цьогоріч був одним із претендентів на представлення України в межах національного відбору.

Загалом у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» до розгляду допущено рекордні 104 стрічки, у категорії «Повнометражний документальний фільм» — 190.

За результатами попереднього голосування, яке триватиме з 7 до 11 грудня, у кожній із цих двох категорій буде сформовано шортліст із 15 фільмів.

Офіційні шортлісти Американська кіноакадемія оголосить 15 грудня 2026 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Український Оскарівський Комітет обрав фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк фільмом-претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».