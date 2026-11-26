У столиці Польщі Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури, пише suspilne.

Перед Міністерством культури, навпроти Президентського палацу стався випадок самоспалення, розповів речник Служби охорони держави Богуслав Піорковський.

Першими на допомогу прийшли свідки та співробітники SOP, які також викликали інші служби. На місце події прибули карети швидкої допомоги, поліція та пожежна служба. Як повідомив речник лікарні, чоловіка доставили до Військово-медичного інституту, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Польський сенатор Гжегож Схетина в етері TVP Info заявив, що чоловік, який 25 листопада підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві, є українцем.

«У нас є інформація від МВС та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець, з картою поляка. Він у дуже важкому стані. Рятувальні операції були розпочаті дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна», — сказав Схетина.

Тепер вже відомо, що це 22-річний громадянин України, який вимагав, щоб до українців у Польщі ставилися так само, як і до поляків.

Про це пише польське видання Fakt.

За даними журналістів, чоловіка звати Едвард, він вчиться у Варшавському політехнічному університеті.

Коли він прийшов до Президентського палацу, він мав із собою рюкзак із легкозаймистою рідиною та документами. За попередньою інформацією, при собі він також мав плакат або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту.

Точний зміст цього звернення наразі невідомий, однак, як пише Fakt, він вимагав, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків.

Після акту самоспалення йому на на допомогу кинулися очевидці та співробітники Служби державної охорони, які й викликали екстрені служби. Постраждалого шпиталізували до Військового медичного інституту у Варшаві, нині він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

«Він у дуже тяжкому стані. Рятувальну операцію розпочали дуже швидко завдяки тому, що зовсім поруч перебувала бригада екстреної медичної допомоги. Ситуація трагічна й дуже серйозна», — сказав сенатор від «Громадянської коаліції» Гжегож Схетина.