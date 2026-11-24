Як повідомляло ІншеТВ, Поки військовослужбовець був у полоні, на Миколаївщині його позбавлена батьківських прав мати оформила на себе всі виплати – отримала 4 млн.грн.

І ось, як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду м.Миколаєва, слідчий суддя Іван Дірко розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до 53-річної жінки, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, жінку у 2005 році було позбавлено батьківських прав стосовно її п’ятьох дітей, зокрема, 11-річного сина Владислава Самбура. Коли йому виповнилось 19 років, він уклав контракт про проходження військової служби в лавах ЗС України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ, чоловік брав участь в обороні Маріуполя і в квітні 2022 року потрапив у полон, де перебував до його обміну, який відбувся в січні 2025 року.

Коли Владислав був у полоні, його матір, подала заяву про виплату їй грошового забезпечення, належного потерпілому, який перебував в полоні. Про те, що вона позбавлена батьківських прав і не має права на отримання цих виплат, вона не повідомляла.

Загальна сума отриманих виплат склала 4 020 785 гривень.

У судовому засіданні підозрювана визнала факт отримання коштів, просила суд застосувати до неї запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

За результатами розгляду слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 665 600 гривень.