Російський БПЛА атакував залізничну станцію Коростень. Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію. Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів. Ніхто з працівників не постраждав.

-Учергове наголошуємо: після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають. Це рятує життя. Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, — означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно, – закликали в Укрзалізниці.