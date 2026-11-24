У січні – жовтні 2026 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 707,1 млн грн податку на прибуток, що на 88,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До місцевих скарбниць платниками області сплачено 93,6 млн грн податку на прибуток, що перевищує минулорічний показник на 14,8 млн гривень.

Усього до бюджетів усіх рівнів забезпечено 800,7 млн грн податку на прибуток.

Крім того, у звітному періоді великими платниками податків, які перебувають на податковому обліку в інших регіонах, до обласного бюджету Миколаївської області сплачено 39 млн грн податку на прибуток, що на 15 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Слід зазначити, що платники Миколаївщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує платникам регіону за їхню працю, створені робочі місця, допомогу українській армії. Податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси.