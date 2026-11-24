Міністр оборони США Піт Гегсет поки що не схвалив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, постачання яких Вашингтон уже погодив.

Про це у вівторок повідомила газета Financial Times із посиланням на обізнані джерела, передає Reuters.

Україна неодноразово заявляла про нагальну потребу в додаткових ракетах-перехоплювачах для протидії дедалі частішим російським ракетним атакам і ударам безпілотників.



За даними видання, йдеться про ракети американського виробництва типів PAC-3 та PAC-2. Частина з них наразі зберігається в європейських арсеналах, а їхнє фінансування здійснюють західні союзники Києва.



Агентство Reuters не змогло оперативно підтвердити цю інформацію. У Пентагоні також не надали коментарів на відповідний запит.

Як зазначає FT, до переліку затриманих поставок входять ракети PAC-3, передача яких була запланована на період із вересня по грудень; жодна з цих партій наразі не отримала офіційного схвалення на відправку.

Крім того, для України було виділено близько 20 ракет PAC-2 — старішої модифікації для систем Patriot, — проте їхнє постачання також очікує на затвердження, додає FT.

Видання також повідомляє, що в Пентагоні затримується розгляд окремого питання: надання Україні дозволу на власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.



Представник Пентагону повідомив газеті, що політика США щодо підтримки України залишається незмінною, проте відмовився від подальших коментарів стосовно озброєнь.

«Міністерство оборони працює за кількома паралельними напрямками, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною у сфері систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot; ця робота триває й досі», — заявив представник Пентагону в коментарі FT.

Минулого місяця США схвалили продаж Україні 500 ракет Patriot PAC-3 на суму близько 2,1 мільярда доларів, хоча їхнє постачання очікується не раніше початку 2030-х років.