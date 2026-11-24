У кожного підрозділу є своя історія і свої символи, за якими цю історію можна впізнати, зберегти і передати наступним поколінням. Військовослужбовці 426 окремого полку безпілотних систем морської піхоти передали символіку підрозділу, шеврони та бойовий прапор до миколаївського Музею суднобудування і флоту.

Про це повідомили у пресслужбі підрозділу, передає Інше ТВ.

Урочиста передача відбулася напередодні Дня полку, який відзначається 25 листопада. Відтепер символіка 426 окремого полку стане частиною музейної експозиції, присвяченої історії та традиціям українських військових. Ці предмети займуть гідне місце в майбутньому експозиційному залі, присвяченому морській піхоті України.

В музеї на постійній основі діють виставка та проводяться майстер-класи «Шеврони Перемоги», де відвідувачі знайомляться із символікою підрозділів, її значенням та історією.

Після офіційної частини наукові співробітники музею провели екскурсію для офіцерів полку, під час якої розповіли про історію українського флоту та морської піхоти.

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