Влітку 2023 року у пункті пропуску “Виноградівка” на українсько-молдовському кордоні прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги, написані церковнослов’янською мовою. Книги перебували в багажному відділенні серед особистих речей пасажирки легковика Mercedes, яким вона прямувала з України до Молдови.

Нині ці рідкісні видання, передані Одеською митницею відповідно до наказу Міністерства культури України «Про передачу безоплатно закладам культури вилучених або конфіскованих цінностей», надійшли на зберігання до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Попереду — ґрунтовна наукова робота з дослідження історії стародруків, встановлення імен їхніх власників, а також кропітка реставрація, повідомили в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

Одна з книг — Біблія, надрукована 1820 року в Санкт-Петербурзі. Друге видання не має титульного аркуша, однак експерти атрибутували його як «Псалтир із вослідуванням», виданий 1764 року в Москві.

У музеї сподіваються, що подальші дослідження дадуть змогу більше розповісти про історію цих унікальних видань.

Як повідомляло Інше ТВ, прикордонники в пункті пропуску «Табаки» запобігли вивезенню до Молдови мощей 80-ти святих та іншого церковного начиння.