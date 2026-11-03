Нагадаємо, як вчора повідомляло ІншеТВ, У Флориді розбився приватний літак – 9 загиблих (ВІДЕО)

Тепер стало відомо, що на борту приватного літака, що розбився, була родина мультимільйонера.

44-річний підприємець у сфері технологій Адам Робінсон, його дружина Хелен Шарп та двоє дітей — двох та чотирьох років — загинули під час катастрофи Learjet 60 в окрузі Палм-Біч.

Про це New York Post повідомив брат Робінсона.

Сім’я прямувала на Багами. На борту також знаходилися няня, дві подруги сім’ї та два пілоти. Ніхто не вижив.