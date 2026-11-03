Внаслідок нічної російської атаки по лікарні у Харкові вже 73 постраждалих – прокурори документують черговий воєнний злочин.

За даними слідства, 3 листопада орієнтовно о 03:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова.

Влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Пошкоджено фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних будинків.

Постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.