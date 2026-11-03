Можлива зустріч в кулуарах саміту АТЕС у Шеньчжені, на якій лідери Китаю, США та РФ вестимуть переговори про майбутнє України та всього континенту без участі європейців, викликала побоювання у багатьох. Однак лідер Китаю Сі Цзіньпін, судячи з усього, особисто спростував інформацію щодо неї у п’ятницю під час розмови з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це Штайнмаєр повідомив у неділю телеканалу ARD, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я прямо запитав про це голову КНР Сі Цзіньпіна, оскільки теж читав подібні повідомлення. З його обличчя було помітно, що вони викликали в нього здивування. Потім він запитав, звідки беруться такі чутки», — розповів Штайнмаєр журналістам на борту літака під час повернення з Китаю.

Потім Сі Цзіньпін згадав про майбутній саміт АТЕС, який відбудеться 18 і 19 листопада в китайському Шеньчжені.

«Але, на його думку, жодних ознак підготовки до саміту щодо України за участю США, РФ та Китаю на горизонті не видно. Він (Сі Цзіньпін) прямо зазначив, що це європейський конфлікт, і за столом переговорів мають сидіти європейці», — додав президент Німеччини.

Ці дані збігаються з результатами бесід із китайськими та західними джерелами. Судячи з усього, Китай не тільки не зацікавлений у тому, щоб виступити приймаючою стороною такого саміту щодо України, але й не хоче далі відштовхувати європейців або, тим більше, брати на себе відповідальність за мирне врегулювання.

Крім того, Китай просто не вважає Росію рівноправним партнером, коли йдеться про перебудову світу.

«Вони хочуть G2. Китай стратегічно зацікавлений у тому, щоб Вашингтон ставився до нього як до рівноправної наддержави. Америка і Китай на одному рівні, «велика двійка»: Росія до неї не входить. Вони не хочуть саміту щодо України», — кажуть два співрозмовники видання.

Але, як і раніше, не виключено, що в Шеньчжені відбудеться окрема зустріч між Дональдом Трампом, Путіним і Сі Цзіньпіном з інших питань.

Спочатку саме російська сторона висунула ідею такого тристороннього формату в кулуарах майбутнього саміту АТЕС. За непідтвердженими даними The Wall Street Journal, Путін сам запропонував провести в Шеньчжені переговори про припинення війни в Україні на вигідних для Москви умовах. Це зміцнило б позиції російського диктатора.

Трамп, хоча й продемонстрував готовність до тристороннього саміту, але головним пунктом порядку денного назвав свою неодноразово озвучену мету — обговорити ядерне роззброєння.

Китайці, як і раніше, не готові до цього, оскільки їхній ядерний арсенал набагато менший, ніж у США та росії.

Таким чином, окрема зустріч між Сі Цзіньпіном, Трампом і Путіним, якщо вона взагалі відбудеться, матиме скоріше символічний, ніж змістовний характер.

«Наскільки мені відомо, китайці ніколи не розглядали можливість проведення тристороннього саміту щодо України, і це не те, що обговорювалося в китайських політичних колах… Навряд чи можна серйозно розраховувати на те, що Китай організує тристоронній саміт щодо українського конфлікту. Можливо, це прагнення Росії, але не Китаю», — каже Юн Сунь, фахівець з питань Китаю з американського Центру Стімсона, в інтерв’ю газеті F.A.Z.

Таким чином, Китай, ймовірно, скористається самітом у Шеньчжені насамперед для того, щоб публічно позиціонувати себе як одну з провідних світових держав і тим самим зміцнити свій престиж. Крім того, Китай, мабуть, зацікавлений у тому, щоб росія залишалася залученою до дипломатичного процесу.

Однак Пекін не хоче брати на себе відповідальність за можливу угоду щодо України і тим більше не готовий надавати гарантії безпеки. Очевидно, Китай готовий і надалі миритися з військовою ситуацією, яка зв’язує руки Європі та НАТО і лягає на них важким тягарем.