2 листопада США атакували іранський острів Кешм біля входу в Ормузьку протоку. Це черговий з серії обмежених ударів, які американці кілька тижнів таємно завдають по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

На відміну від попередніх етапів війни, цього разу Вашингтон не оголошує про атаки публічно. За словами одного з посадовців, кампанію навмисно тримають у тіні, щоб не створити враження, ніби США готуються відновити масштабні бойові дії.

Частина співрозмовників видання називає удари оборонними. Їхня мета – не дати Ірану безкарно атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. У соцмережах 2 листопада повідомляли про вибухи на Кешмі.

Острів розташований біля входу в Ормузьку протоку. Там є великий підземний ракетний об’єкт, військово-морська база і велика опріснювальна установка. США атакували Кешм і раніше, а в адміністрації навіть обговорювали можливість його захоплення.

Того ж дня американський президент применшував ризик нової війни з Іраном.

“У нас була війна з Іраном. Ми перемогли. Не знаю, чи можна це взагалі називати війною, бо ми вже кілька місяців не воюємо”, – сказав Трамп журналістам.

На запитання, чи розглядає він удари по Ірану після проміжних виборів 3 листопада, Трамп відповів “ні”. Водночас у його адміністрації запевняють, що президент досі зважує всі варіанти.

Протягом кількох тижнів Трамп говорив, що після виборів США можуть повернутися до повномасштабної війни. За даними WSJ, Центральне командування США перекинуло в регіон додаткові засоби ПРО та боєприпаси. Країн Перської затоки попередили, що невдовзі після виборів може початися коротка, але інтенсивна операція.

Минулого тижня командувач Центрального командування адмірал Бред Купер особисто доповідав Трампу в Білому домі про перебіг конфлікту.

1 листопада катарські посередники провели ще один раунд перемовин про завершення війни між США та Іраном. Тепер сторонам передали новий проєкт мирного плану, а наступну зустріч не виключають.

Водночас, за даними The Atlantic, Трамп розглядає відновлення військової операції, щоб силою повернути Тегеран за стіл переговорів. У Білому домі обговорюють різні сценарії, від нетривалої атаки до кампанії на кілька тижнів.

В Ірані теж готуються до ескалації. Верховний лідер Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню бути готовим до повернення активної фази війни зі США та Ізраїлем.