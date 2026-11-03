Відбувся третій масований удар з восьми, про який Україну попереджала розвідка США. РФ била майже 70ракетами різних типів.

Попередньо, ворог застосував:

~17 балістичних/гіперзвукових ракет;

•~51 крилату ракету з Ту-95МС/160.

Під ворожим ракетним ударом були:

Ладижинська ТЕС

Придніпровська ТЕС

Криворізька ТЕС

Зміївська ТЕС — в Харкові критична ситуація, масове відключення опалення і гарячої води.

Дрони різних типів атакували підстанції на: Дніпропетровщині, Житомирщині, Вінниччині, Київщині та на Буковині.

Крім того, атакована житлова інфраструктура у Дніпрі, лікарня у Харкові, цивільні в інших регіонах.

Зауважимо, що ворог використав не все наявне балістичне озброєння та не застосовував крилаті ракети морського базування. Також ворог відучора почав підготовку та дорозвідку об’єктів боєм на Київщині. Найближчим часом може бути новий обстріл.