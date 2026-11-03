10-11 листопада США стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі. На зустрічі робочого рівня обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X.
Переговори в ОАЕ пройдуть на робочому рівні. Сторони зосередяться на повоєнних безпекових домовленостях, деескалації та гуманітарних питаннях, а також обговорять подальші кроки до миру.
У Вашингтоні подають цю зустріч як частину місії Трампа з завершення війни.
Ще до Абу-Дабі, цього тижня, американські перемовники поїдуть до Брюсселя. Там вони зустрінуться з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО.
На порядку денному:
гарантії безпеки для України;
архітектура безпеки Європи після війни;
економічні можливості для відбудови України.
У Вашингтоні сподіваються закріпити результати попередніх раундів, які проходили в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.
“Ми з нетерпінням чекаємо на продовження прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжного, стійкого мирного договору, який забезпечить тривалу безпеку для наступних поколінь”, – написав Віткофф.
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