Спеціальний посланник США Стів Віткофф під час особистої зустрічі в Санкт-Петербурзі високо відгукнувся про російського правителя Володимира Путіна, назвавши його «гуманістом».

«Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом. Ви також гуманіст, сер; я вітаю це, віддаю вам належне і ще раз дякую», — заявив Віткофф у середу. Цей фрагмент був оприлюднений російськими державними ЗМІ та поширений у соціальних мережах, пише Politico.

Візит Віткоффа — це чергова спроба США посадити Москву та Київ за стіл переговорів, через чотири з половиною роки після того, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

У вівторок в Осло американський посланник зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомили місцеві мери, протягом ночі Росія продовжувала завдавати ударів по Києву та Харкову, внаслідок чого загинуло троє людей.

За даними Організації Об’єднаних Націй, лише у вересні внаслідок агресії Путіна проти України загинуло 328 мирних жителів. Тим часом, напередодні зими, кремлівські війська продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру по всій країні.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з примусовим переміщенням дітей до Росії, що розпочалося після вторгнення Кремля в Україну.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, напередодні Трамп заявив, що РФ веде себе адекватно щодо України, і настав час, щоб Україну представляв хтось інший

Після сьогоднішньої зустрічі Путін заявив Віткоффу, що готовий відновити тристоронні переговори з США та Україною