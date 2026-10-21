Очільник уряду Сергій Корецький разом з урядовцями, народними депутатами, керівництвом БЕБ, Національної поліції, податкової та митної служб визначили першочергові заходи для ліквідації/скорочення тіньового сектору економіки.

-Серед першочергових заходів — протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда; ліквідація схем ухилення від сплати податків; махінації в гральному бізнесі тощо.

Окрему і детальну увагу приділили посиленню контролю за ввезенням, обліком та цільовим використанням гуманітарної допомоги, яка ввозиться в Україну. Є обґрунтовані підозри щодо використання терміну «гуманітарна допомога» для злочинних схем. Мінсоцполітики із зацікавленими держорганами підготує відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Розглянули запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків та автоматичного обміну даними. Для цього підготуємо необхідні законодавчі зміни.

За кожним напрямом визначили конкретні завдання, строки їх виконання і відповідальних.

Завдання — запобігти/унеможливити незаконні схеми, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та рівні умови для бізнесу, який працює легально і сплачує податки.

Щомісячно будемо звітувати щодо прогресу, – пообіцяв Сергій Корецький.