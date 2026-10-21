Словаччина 26 жовтня проведе в Москві засідання міжурядової комісії з економічного, наукового й технічного співробітництва з Росією. Сторони планують обговорити енергетику, зокрема ядерну, а також постачання газу й нафти, пише Кореспондент.

Це буде перше засідання комісії з 2022 року.

За заявою словацького МЗС, головною темою зустрічі стане енергетика та можливості співпраці для забезпечення постачання стратегічних ресурсів. Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовження постачання нафти.

Окрім енергетики, учасники засідання розглянуть питання сільського господарства, довкілля, спорту й культури.

Словаччина закуповує російські нафту й газ. Водночас відповідно до плану Європейського Союзу країна має припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року. Мета цього плану – позбавити Росію фінансових ресурсів, які використовуються для ведення війни проти України

Відновлення консультацій відбувається на тлі неодноразових візитів прем’єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, зокрема у травні 2026 року.

Фіцо критикував санкції ЄС проти Росії та звинувачував Україну в перебоях із постачанням нафти до на початку цього року. Київ пояснював перебої російськими атаками.

Словацький прем’єр припинив надання Україні військової допомоги з боку держави. Водночас комерційний експорт боєприпасів і військового обладнання, зокрема компаніями з державною участю, триває.

Фіцо також заявляв, що віддав би перевагу нейтральному статусу Словаччини замість членства в НАТО. Він висловлював побоювання, що країна може бути втягнута у війну з Росією в разі застосування механізму колективної оборони Альянсу.

Крім того, прем’єр стверджував, що західні країни можуть спровокувати конфронтацію з Росією.

У словацькому МЗС заявили, що у відносинах із Росією країна й надалі керуватиметься своїм членством у Європейському Союзі та НАТО й дотримуватиметься відповідних зобов’язань. Одначе, додають у відомстві, Братислава прагне зберегти можливості для діалогу з Москвою.

Відновлення консультацій відбувається на тлі розбіжностей між позицією словацького уряду та підходами інших країн ЄС і НАТО до Росії.