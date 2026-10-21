20 жовтня ввечері ворог атакував райцентр БпЛА. Пошкоджень зазнав торгівельний центр мережі гіпермаркетів у Первомайську.

Як пише поліція Миколаївської області, внаслідок удару отримали травми пʼятеро жінок та троє чоловіків. Масштабну пожежу ліквідували рятувальники.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого райвідділку поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції та інші профільні служби.

Правоохоронці задокументували наслідки воєнного злочину держави-агресора, зібрали речові докази та фіксували пошкодження у рамках ст. 438 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян не нехтувати власною безпекою, перебувати в укриттях до оголошення відбою небезпеки.