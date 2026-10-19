– Чесно кажучи, Росія загалом поводилася адекватно щодо України. Вони не робили нічого особливого, – заявив Трамп.

У нього запитали, чи запланована у нього зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

-Ні, але я провів би таку зустріч. Не так заради України. Тому що Росія, відверто кажучи, поводиться цілком нормально у питанні України. Вони не так багато роблять. Те саме з Китаєм. Ми б провели зустріч, щоб обговорити ядерну зброю та денуклеаризацію, – сказав він.

Він також сказав, що настав час комусь іншому вести переговори від імені України.