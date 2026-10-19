У Німеччині набирає поширення дивний тренд – створення власних трун своїми руками.

Про це розповідає Deutsche Welle.

Німецький столяр Штефан Рьош з містечка Тюттендорф організував майстерню, куди приходять люди, щоб за життя самостійно зібрати, пофарбувати й навіть «приміряти» власну труну чи урну для праху.

Виготовлення власної труни може здатися чимось незвичним, але для декого з німців це спосіб зустріти смерть зі спокоєм, усвідомленням сенсу й навіть гумором. І таких людей, які власноруч створюють своє останнє пристанище, вже чимало.

Один із героїв матеріалу, пенсіонер Райнер Бенц, під час «примірки» готового виробу (коли над ним закрили кришку) описав це не як жах, а як «глибокий подих і повне розслаблення».

Німецький підхід дуже раціональний та екологічний – труни роблять із вторинної сировини. Наприклад, Райнер Бенц зібрав свою труну зі старої кухонної шафи, відшліфував її та покрив лаком.

Використання натурального старого дерева ідеально підходить під європейські екологічні стандарти — такий матеріал швидко й безпечно розкладається в землі, не виділяючи токсичних речовин.

Труна в домі. Може бути шафою, поки не знадобиться

Оскільки люди роблять труни за життя і сподіваються, що вони знадобляться ще нескоро, вироби адаптують під побутові потреби. Поки час не прийшов, саморобну труну в Німеччині часто використовують у квартирі як книжкову шафу або стелаж, сундук для зберігання речей (постільної білизни, інструментів), лавку або журнальний столик.

Коли приходить час, полиці просто виймаються, а меблі перетворюються на своє пряме призначення.

Але перед тим, як взятися за справу, потрібно знати вимоги крематоріїв та цвинтарів.

А сам:

Ніякого пластику й токсичних клеїв. Якщо планується кремація, у конструкції не повинно бути пластикових ручок, штучних тканин чи токсичних лаків. Дозволені лише горючі матеріали.

Габарити печей. Саморобна шафа-труна повинна чітко вписуватися у стандартні рамки (зазвичай до 220 см завдовжки та до 80 см завширшки), інакше вона просто не поміститься в кремаційну піч. Інакше труну можуть просто не прийняти – разом з тим, що вже знаходиться у ній. А кому потрібний такий клопіт у трагічний момент.

