Російський супутник на орбіті ледь не врізався у супутник ICEYE-X36, який активно збирає розвіддані для ЗСУ, тож що там відбулось, і якою могла бути мета цього маневру.

Про це пише Defence Express

Уквітні 2026 року, рашисти запустили на орбіту землі чотири космічні апарати серії “Космос”, які пізніше скоригували своє положення так, щоб воно збігалось з орбітою комерційного супутника радіолокаційної розвідки ICEYE-X36, про що стало відомо ще у червні цього року.

Тепер же, один з цих російських космічних апаратів “Космос 2612” пройшов повз ICEYE-X36 на надзвичайно малій відстані. За різними даними, відстані між супутниками могла становити від кількох кілометрів, до 26 метрів.

Навіть якщо вважати, що “Космос 2612” пройшов повз ICEYE-X36 на відстані кількох кілометрів, то це все ще надзвичайно мала відстань. Зазвичай таке наближення двох космічних апаратів на орбіті вважають ледь не критичним, а 26 метрів це так взагалі катастрофічно мала відстань.

Така зацікавленість у супутнику “Космос 2612” з боку рашистів вочевидь викликана тим, що супутники ICEYE, активно застосовуються для збору розвідувальної інформації для України. Так, ці супутники можуть робити SAR знімки поверхні землі із роздільною здатністю 25 см у будь-яку погоду чи час доби.

Наближення “Космос 2612” до ICEYE-X36 на відстань начебто 26 метрів, але це дуже приблизний розрахунок із великою похибкою, тому не варто брати 26 метрів за остаточну цифру. Зображення – Orbital Radar

Остаточна мета такого близького наближення “Космос 2612” до ICEYE-X36 залишається незрозумілою. Ще у червні розглядались варіанти того, що рашисти можуть спробувати фізично знищити ICEYE-X36 шляхом прямого зіткнення, або спробувати різними способами пошкодити його, чи втрутитись в роботу супутника.

Однак, наразі найбільш ймовірним варіантом є те, що це була спроба залякування як комерційних компаній, що своїми супутниками допомагають Україні, зокрема й ICEYE, так і спроба залякати операторів самого ICEYE-X36, аби він змінив своє положення, щоб ускладнити збір розвідувальних даних для України.

Деякі з можливих варіантів перехоплення, пошкодження чи завади роботі супутникам на орбіті

Крім цього, зміна положення вимагатиме витратити дорогоцінне паливо, від запасів якого прямо залежить те, скільки років ICEYE-X36 зможе протриматись на своїй орбіті і який строк служби він матиме.

Ще одним варіантом для чого потрібне було таке наближення, це дослідження рашистами будови та бортового обладнання ICEYE-X36. Так, “Космос 2612” міг наблизитись на таку відстань, аби зробити детальні знімки цього супутника ICEYE, для подальшого вивчення.

SAR-супутник ICEYE

Проте всі вище перелічені варіанти залишаються лише припущенням. Наразі навіть не відомо, що саме являє собою цей космічний апарат “Космос 2612”, і чим він може бути оснащений насправді. Маючи ці дані можна було б точніше зрозуміти мету таких маневрів на орбіті.